Vodafone подтвердил годовой прогноз после отчета за полугодие

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc увеличил выручку в первом полугодии 2025 финансового года на 1,6% и подтвердил прогноз финансовых показателей на весь фингод.

В полугодии, которое завершилось 30 сентября, выручка компании составила 18,28 млрд евро против 17,98 млрд евро годом ранее.

Сервисная выручка - ключевой показатель компании - выросла на 1,7% и составила 15,11 млрд евро. Ее органический рост составил 4,8%.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом лизинга (EBITDAaL) снизилась на 0,3% - до 5,41 млрд евро. При этом в органическом выражении показатель вырос на 3,8%.

Операционная прибыль подскочила на 28,3%, до 2,38 млрд евро, включая около 700 млн евро от продажи 18% Indus Towers.

В 2025 финансовом году Vodafone по-прежнему планирует получить скорректированную EBITDAaL в районе 11 млрд евро и скорректированный свободный денежный поток не менее 2,4 млрд евро.