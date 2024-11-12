Swedbank прогнозирует, что Литва единственная из стран Балтии завершит год с ростом ВВП

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Литвы в 2024 году, несмотря на стоящие перед страной вызовы, продемонстрирует рост на 2,4%, а соседние с ней Латвия и Эстония будут переживать экономический спад, сообщается в ноябрьском обзоре Swedbank Economic Outlook.

Литва

Банк повысил прогноз роста литовской экономики в 2024-2025 годах до 2,4% и 3% с ожидавшихся в августе 2,2% и 2,8% соответственно. Прогноз роста ВВП на 2026 год подтвержден на уровне 2,5%.

Оценка среднегодовой инфляции на текущий и следующий год понижена до 0,7% и 2,7% с 0,9% и 2,8% соответственно, а на 2026 год – повышена до 2,7% с 2,5%.

Рост ВВП Литвы ускорился больше, чем ожидалось, поскольку как потребление домашних хозяйств, так и экспорт выросли. Инфляция остается ниже 1%, а покупательная способность домашних хозяйств в этом году выросла почти на 10%.

Рост ВВП в третьем квартале ускорился до 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В большинстве секторов ситуация изменилась – рост производства и розничной торговли активизировался, а спрос на жилье значительно вырос, хотя инвестиции в бизнес оставались незначительными. В этом году растет большинство производственных подсекторов, но наибольшее положительное влияние оказала химическая промышленность и производство удобрений, которые в прошлом году переживали глубокий спад. Производство и экспорт также были более устойчивыми в Литве, чем в Эстонии и Латвии, поскольку Литва имеет более диверсифицированные экспортные рынки и в большей степени зависит от Польши, Германии, Нидерландов, Великобритании и США.

Уходящее правительство подготовило проект бюджета на 2025 год с прогнозируемым дефицитом бюджета в размере 3% ВВП. "Учитывая высокие темпы роста, в этом проциклическом стимулировании нет необходимости, но, тем не менее, оно придаст дополнительный финансовый импульс и является одной из причин, по которой мы повысили наш прогноз роста на следующий год. Правительство планирует сократить расходы на инвестиции, но мы прогнозируем, что частный сектор возьмет верх – доверие бизнеса остается высоким, в то время как снижение процентных ставок и улучшение внешнего спроса могут послужить стимулом для инвестиций бизнеса", - отмечается в обзоре.

Минимальная месячная заработная плата в следующем году увеличится на 12,3%, а пенсии – на 12,7%. Эксперты банка пересмотрели прогноз роста средней заработной платы на следующий год (9,2%), частично из-за очередного значительного повышения минимальной заработной платы. Инфляция, вероятно, увеличится в среднем до 2,7% в 2025 году, но быстрый рост покупательной способности в сочетании с рекордно высоким уровнем доверия потребителей по-прежнему должен гарантировать быстрый рост потребления и инвестиций в жилье.

Растущие удельные затраты на рабочую силу остаются нерешенной проблемой, которая в конечном итоге может поставить под угрозу конкурентоспособность Литвы. В некоторых трудоемких отраслях с низкой добавленной стоимостью (например, в текстильной промышленности) уже наблюдается повышенный уровень банкротств. Тем не менее, на данный момент трудно увидеть необходимость бить тревогу – доля Литвы на экспортном рынке ЕС растет, в то время как положительное сальдо торгового баланса страны в этом году приближается к 5,4% ВВП, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Рост экспорта, вероятно, ускорится в 2025 году по мере восстановления спроса, но сохранение доли экспортного рынка в среднесрочной перспективе и в последующий период будет гораздо более сложной задачей.

Социал-демократы Литвы победили на парламентских выборах и сформируют левоцентристское правительство. Поговаривают о необходимости увеличения доли государственных расходов в ВВП и о проведении налоговой реформы, но мало что еще ясно. "Мы считаем, что для поддержания внешней конкурентоспособности и дальнейшего повышения уровня жизни новое правительство должно сосредоточиться на реформах образования, дальнейшем улучшении делового климата, стимулировании инвестиций в бизнес и привлечении квалифицированной рабочей силы", - отмечают аналитики банка.

Эстония

Аналитики банка ухудшили прогноз экономического спада в Эстонии в текущем году до 0,8% с ожидавшихся в августе 0,6%. Оценка роста ВВП в 2025-2026 годах сохранена на уровне 1,5% и 2,5% соответственно.

Прогноз среднегодовой инфляции на этот год подтвержден на уровне 3,7%, на 2025 год – немного понижен (до 4,3% с 4,4%), на 2026 год – оставлен без изменения (3,5%).

Экономика Эстонии находится на пути к выходу из рецессии. Ожидается, что бюджетная консолидация, включая повышение налогов, приведет к снижению темпов экономического роста в стране в 2025 и 2026 годах, в то время как снижение процентных ставок и улучшение внешнего спроса будут способствовать экономическому росту.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что экономика Эстонии лишь с трудом вышла из затяжного экономического спада. При этом рынок труда остался относительно устойчивым, а корпоративный сектор имеет возможность работать прибыльно.

Однако доверие домохозяйств продолжает снижаться, что оказывает сильное негативное влияние на частное потребление. Хотя реальная заработная плата растет уже более года, снижение объемов розничной торговли продолжается. "Ожидается, что в 2024 году частное потребление продолжит сокращаться, а в 2025 году мы прогнозируем лишь незначительное восстановление", - говорится в обзоре банка.

В следующем году очередная волна повышения налогов, которая еще не была одобрена парламентом, ускорит инфляцию и снизит реальный рост чистой заработной платы. В то же время значительный реальный рост пенсий в последние годы смягчит влияние повышения налогов на потребление пенсионеров, которые составляют около четверти населения Эстонии.

В 2024 году эстонские коммерческие банки установили более высокие процентные ставки по срочным депозитам своих клиентов, чем коммерческие банки в любой другой стране еврозоны. Это внесло дополнительный вклад в располагаемый доход домохозяйств.

Ожидается, что в следующем году внешний спрос улучшится. Это позволит экспортному сектору Эстонии увеличить производство и поставки товаров и услуг на внешние рынки. Снижение общего объема экспорта уже прекратилось, и мы ожидаем умеренного роста в 2025 и 2026 годах.

Быстрый рост цен привел к ухудшению конкурентоспособности эстонских экспортеров. Проведенный Swedbank обзор промышленного сектора за 2024 год показывает, что повышение эффективности и конкурентоспособности является ключевыми направлениями деятельности эстонских производственных фирм. Инвестиции, направленные на повышение эффективности, поддерживаются снижением процентных ставок.

Ожидание того, что процентные ставки продолжат снижаться, уже привело к увеличению спроса на новые ипотечные кредиты и займы корпоративному сектору в этом году. Количество сделок с жилой недвижимостью, которое резко сократилось в 2023 году, в третьем квартале 2024 года показало умеренный рост в годовом исчислении.

"Мы ожидаем, что снижение процентных ставок и улучшение спроса будут способствовать увеличению инвестиций в жилье со стороны частных лиц и инвестиций в корпоративный сектор. В 2023 году доля инвестиций государственного сектора в ВВП Эстонии уже была самой высокой в ЕС. Ожидается, что в 2025 году эта доля увеличится еще больше, чему в значительной степени будут способствовать проект Rail Baltica и инвестиции в оборону", - отмечается в обзоре.

Латвия

Swedbank резко ухудшил прогноз для Латвии на этот год и теперь ждет спада ВВП на 0,3%, тогда как еще в августе ожидал экономического роста на 0,9%. Оценка роста ВВП на 2025-2026 годы немного снижена - до 2,4% и 2,8% с 2,6% и 2,9% соответственно.

Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год понижен до 1,3% с 1,5%, на 2025 год – подтвержден на уровне 2,6%, на 2026 год – снижен до 2,5% с 2,8%.

Последние данные по ВВП и значительная корректировка данных по ВВП за прошлые периоды затрудняют интерпретацию состояния латвийской экономики. "Хотя мы пересмотрели наши прогнозы в сторону понижения, наша оценка не сильно изменилась. Экономика находится в состоянии длительной стагнации, и в ближайшие годы ожидается более сильный рост", - сообщается в обзоре.

С одной стороны, ежегодный пересмотр Центрального статистического бюро показал, что рост ВВП Латвии в 2023 году составил солидные 1,7%, вместо ранее заявленного снижения на 0,3%. С другой стороны, предварительные данные по ВВП за третий квартал и сопровождающие их изменения свидетельствуют о том, что объем производства снижается с конца 2023 года. За три квартала 2024 года ВВП уменьшился на 0,7% в годовом исчислении. Это вынудило Swedbank понизить прогноз на 2024 год.

Несмотря на слабый ВВП в третьем квартале (минус 0,4% за квартал, минус 2,4% за год), ряд данных свидетельствует о небольшом улучшении активности в частном секторе. Например, доверие к экономике выросло, производство энергии было на очень высоком уровне, розничная торговля и расходы клиентов коммерческих банков по карточкам немного выросли, а экспорт товаров и услуг в июле-августе превысил уровни предыдущего года. Производство за квартал не изменилось.

В ближайшие годы инфляция останется низкой - около 2,6%. При низкой инфляции покупательная способность наемных работников вернется к предыдущему максимуму, который наблюдался в 2021 году, и продолжит расти.

"Мы понизили наши прогнозы роста валовой заработной платы из-за того, что правительство установило ограничение на рост заработной платы в бюджетной сфере в размере 2,6%. Однако для потребителя важна чистая заработная плата. Средний рост чистой заработной платы останется очень высоким, и мы даже пересмотрели его в сторону увеличения на 2025 год в связи с реформой налогообложения рабочей силы. Доверие потребителей находится на среднем долгосрочном уровне и имеет тенденцию к росту. Все это в сочетании с устойчивым рынком труда позволяет предположить, что частное потребление станет ключевым фактором более активного роста в конце этого года и в 2025 году", - говорится в обзоре.

Для налаживания экспорта Латвии может потребоваться больше времени. Эксперты банка по-прежнему ожидают, что экспорт будет расти в ближайшие пару лет, но медленнее, чем ожидалось ранее. Есть некоторые признаки потенциального снижения конкурентоспособности, такие как уменьшение доли экспортных рынков. Это явный риск для роста экспорта в среднесрочной перспективе.

Для повышения производительности и конкурентоспособности необходимы более значительные инвестиции, но инвестиционная активность в Латвии в этом году пока была низкой. На активность бизнеса влияют высокие процентные ставки и общая неопределенность. Инвестированию в государственный сектор препятствуют административные задержки. Более значительный рост инвестиций ожидается только в следующем году, поскольку экономика и инвестиции в государственный сектор будут расти. Благодаря изменению процентных ставок темпы роста кредитования населения уже улучшились, в то время как корпоративное кредитование остается очень слабым.

Новый закон, который будет облагать налогом чистый процентный доход банков, скорее всего, будет поддержан парламентом Латвии. Он предусматривает снижение ставки налога при активном росте кредитования. Чтобы претендовать на снижение ставки на четверть, объем кредитования должен увеличиться на 10%. Учитывая текущий рост кредитования на 3%, эта цель, вероятно, недостижима для крупнейших игроков рынка. Кроме того, закон составлен таким образом, что эффективно "наказывает" за новое кредитование, если не будет достигнута поставленная цель. Таким образом, маловероятно, что это предложение даст какой-либо толчок росту кредитования. На самом деле это может привести к сокращению предложения кредитов, поскольку это станет еще одним налогом для банков и сделает условия ведения бизнеса менее предсказуемыми.