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В "Северстали" отметили падение потребления стали в РФ в январе-сентябре на 2,7%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Потребление стали в РФ упало в январе-сентябре 2024 года на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками "Северстали".

В III квартале показатель сократился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,8 млн тонн. В 2024 году металлопотребление в РФ оценивается в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года.

Ощутимое падение спроса пришлось на второе полугодие в связи с высокими запасами, накопленными потребителями и переработчиками металлопроката в первом полугодии, и отсутствием достаточного конечного спроса.

Основной фактор ограничения спроса – высокий уровень ключевой ставки на протяжении длительного периода и, как следствие, ограничение финансирования. Также негативно повлиял перенос сроков реализации проектов, главным образом инфраструктурного и нежилого строительства.

В строительной отрасли металлопотребление просело в III квартале на 9,8% до 8,3 млн тонн, и ожидается дальнейшее снижение в связи с завершением строительного сезона и торможением объемов строительных работ на фоне повышения ключевой ставки.

В энергетике наблюдалось сокращение спроса (-15,3% до 1,2 млн тонн) главным образом со стороны крупнейших компаний нефтегазового сектора. Во втором квартале завершились отгрузки в рамках проекта обустройства Чонской группы месторождений, фиксировалось сокращение спроса на региональном рынке по причине переноса или приостановки проектов на фоне сокращения финансирования, говорится в сообщении. В дальнейшем в "Северстали" ожидают наращивания объемов потребления штрипса для производства трубной продукции под проекты в газодобывающем сегменте.

Позитивную динамику в прошлом квартале демонстрировало машиностроение (+2,3%), где отмечалась близкая к максимальной загрузка ключевых игроков железнодорожного машиностроения. В конце года в компании ожидают сохранения высоких темпов потребления в автомобилестроении, в том числе рост производства "АвтоВАЗа", и со стороны компаний сегмента железнодорожного машиностроения.

Северсталь
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