Минпромторг сообщил о рисках для выплавки стали из-за замедления темпов строительства

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг прогнозирует выплавку стали и производство стальных изделий в России в 2024 году на уровне 73 млн тонн, при этом ведомство обращает внимание на риски, связанные с охлаждением строительного сегмента и повышением ставок ипотечного кредитования.

"Металлургия сейчас пока в зоне роста находится, мы достаточно на высоких уровнях, 73 миллиона по выплавке у нас будет. Но мы видим существенные риски, с учетом того, что у нас и стройка, и ипотечные вещи сокращаются. Поэтому будем помогать им", - сказал глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на 2025-2027 годы, внесенному правительством в Госдуму в сентябре, увеличение производства стали в 2024 году должно составить 0,4% к уровню 2023 года, до 76,3 млн тонн. Рост выпуска готового проката черных металлов при этом составит 0,2%, до 64,3 млн тонн.

В марте Минпромторг оценивал темпы роста выплавки стали в 2024 году на уровне около 1,3% после прироста на 5,3% в 2023 году.

В октябре ассоциация "Русская сталь" заявила, что по итогам года потребление стали на внутреннем рынке сократится на 6% (46,3 млн тонн в 2023 году), "Северсталь" прогнозирует падение спроса на внутреннем рынке на 5,7%.