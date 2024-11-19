Поиск

Минпромторг сообщил о рисках для выплавки стали из-за замедления темпов строительства

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг прогнозирует выплавку стали и производство стальных изделий в России в 2024 году на уровне 73 млн тонн, при этом ведомство обращает внимание на риски, связанные с охлаждением строительного сегмента и повышением ставок ипотечного кредитования.

"Металлургия сейчас пока в зоне роста находится, мы достаточно на высоких уровнях, 73 миллиона по выплавке у нас будет. Но мы видим существенные риски, с учетом того, что у нас и стройка, и ипотечные вещи сокращаются. Поэтому будем помогать им", - сказал глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на 2025-2027 годы, внесенному правительством в Госдуму в сентябре, увеличение производства стали в 2024 году должно составить 0,4% к уровню 2023 года, до 76,3 млн тонн. Рост выпуска готового проката черных металлов при этом составит 0,2%, до 64,3 млн тонн.

В марте Минпромторг оценивал темпы роста выплавки стали в 2024 году на уровне около 1,3% после прироста на 5,3% в 2023 году.

В октябре ассоциация "Русская сталь" заявила, что по итогам года потребление стали на внутреннем рынке сократится на 6% (46,3 млн тонн в 2023 году), "Северсталь" прогнозирует падение спроса на внутреннем рынке на 5,7%.

Минпромторг Русская сталь Северсталь Антон Алиханов Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы назвали "шоком для рынка" идею повысить налог "Транснефти" на прибыль до 40%

Госдума приняла закон о новых правилах списания кредитов военнослужащих

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об ударе ВСУ ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

Турбизнес перестал продавать туры в Абхазию

Турбизнес перестал продавать туры в Абхазию

В Кремле заявили, что ядерное сдерживание обеспечивает понимание неотвратимости возмездия

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Арестован возможный исполнитель теракта в Севастополе, в котором погиб офицер

Гендиректора угольной шахты "Инская" заподозрили в ущербе на 54 млн рублей

ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера ВМФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });