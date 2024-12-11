ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году на 210 тысяч б/с - до 1,6 млн б/с

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ОПЕК четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025г снизилась лишь на 90 тысяч б/с и составляет 1,45 млн б/с.

Теперь ожидается, что в 2024 году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с, сказано в отчете организации.

В начале года ОПЕК ждала роста спроса на нефть на 2,25 млн б/с - до 104,4 млн б/с, а в 2025 году - на 1,8 млн б/с.

Четвертый месяц подряд ОПЕК снижает прогноз роста спроса.

Как говорится в отчете, основное понижение прогноза пришлось на III квартал, хотя пересмотру в сторону понижения подверглись данные по всем четырем кварталам. В I квартале оценка снижена на 40 тысяч б/с - до 102,76 млн б/с, во II квартале - на 190 тысяч б/с, до 102,99 млн б/с, в III квартале - на 570 тысяч б/с, до 103,96 млн б/с, в IV квартале - на 30 тысяч б/с, до 105,53 млн б/с.

Понижение оценки спроса на нефть в американских и азиатских странах ОЭСР было частично компенсировано повышением оценок по европейским странам ОЭСР. В странах, не входящих в ОЭСР, был понижен прогноз по Китаю, Индии и другим странам Азии на основе актуальных данных. ОПЕК по-прежнему ожидает, что Китай в 2024 году потребит 16,8 млн б/с, что на 430 тысяч б/с выше, чем в 2023 году. Однако в начале года предполагались более низкие данные за 2023 год (16,15 млн б/с по сравнению с нынешними 16,36 млн б/с), поэтому текущая оценка роста спроса в Китае на 200 тысяч б/с ниже, чем в начале года.

В 2025 году ОПЕК прогнозирует рост спроса на 1,45 млн б/с - до 105,27 млн б/с. По аналогии, большая часть пересмотра пришлась на III квартал 2025 года, учитывая пересмотр того же квартала 2024 года и в целом, более низкий темп роста в следующем году.