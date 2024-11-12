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РФ увеличила долю в импорте удобрений Индией до 28%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2024 года поставила в Индию 3,4 млн тонн удобрений, обеспечив 28% их импорта, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"В прошлом году был абсолютный рекорд - более 5,4 млн тонн было сюда (в Индию - ИФ) поставлено минеральных удобрений. Конечно, это связано и с хорошей ценовой конъюнктурой, и с высокими субсидиями со стороны индийского правительства. На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн тонн всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 году мы поставили в Индию порядка 3,6 млн тонн за весь год, и это уже был рекорд - больше чем в 2021 году в три раза (...)", - сказал Гурьев в кулуарах заседания российско-индийской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Он уточнил, что по итогам 2023 года доля России в индийском импорте удобрений составляла 25%.

"Индийский рынок для нас оставался и остается очень интересным, безусловно, одним из ключевых с точки зрения увеличения поставок. Какие поставки и на какой объем - будем смотреть, исходя из ценовой конъюнктуры, исходя из непосредственно потребностей наших индийских друзей и коллег. Но тем не менее, потенциал по увеличению есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях дальнейшего увеличения экспорта удобрений в Индию.

Андрей Гурьев РАПУ Индия Российская ассоциация производителей удобрений
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