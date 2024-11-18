Индия в сентябре увеличила импорт нефти на 27,2% к августу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре импортировала 16,212 млн тонн нефти - на 2,5% больше, чем в сентябре 2023 года, сообщает Министерство торговли. В денежном выражении поставки составили $9,47 млрд (-9,2% г/г и +21,3% к августу).

Месяцем ранее страна закупила 12,744 млн тонн. Таким образом, к августу 2024 года импорт вырос на 27,2%. При этом в августе наблюдалось резкое снижение импорта нефти (на 23% к июлю, на треть к августу 2023г), что позволяет расценивать результаты сентября как возврат к уровням июля.

Россия поставила 7,1 млн тонн (+57,5% к августу, +37% к сентябрю 2023 года), Ирак - 3,6 млн тонн (+30% к августу и -5,1% к сентябрю-2023), Саудовская Аравия - 1,9 млн тонн (+37,4% к августу и -20% к сентябрю-2023). Объемы сделок в денежном выражении - $4,1 млрд, $1,97 млрд и $1,15 млн соответственно.

В целом за 9 месяцев Индия закупила 174,6 млн тонн нефти (в денежном выражении - $105,9 млрд), что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).