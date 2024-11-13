"Черкизово" выиграло торги по продаже челябинских "Утиных ферм" за 850 млн рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - АО "Куриное царство" (входит в группу "Черкизово") победило на торгах по продаже производственно-технологического комплекса банкротного челябинского ООО "Утиные фермы", предложив 850,01 млн рублей при стартовой цене торгов 845,4 млн рублей.

Об этом сообщил конкурсный управляющий "Утиных ферм" на Федресурсе.

Торги проводились 12 ноября по решению арбитражного суда от 7 мая 2024 года, согласно которому в продаже могли участвовать только два участника - "Куриное царство" и ООО "Племенной конный завод "Дубровский" (ПКЗ "Дубровский", Челябинская область, дочерняя компания крупного производителя мяса птицы ООО "Равис - птицефабрика Сосновская"). По данным на Федресурсе, актив "Рависа" от участия в торгах отказался.

Продажа имущественного комплекса "Утиных ферм" является предметом ряда судебных разбирательств.

Так, в феврале 2023 года с пятой попытки "Утиные фермы" были проданы на торгах на понижение. Победителем было признано ООО "Ресурс плюс", предложившее 308,5 млн рублей при стартовой цене 487,98 млн рублей. При этом договор купли-продажи был заключен с Курбонжоном Джамоловым (также участвовал в торгах, но по другому лоту и через представителя) как лицом, которое первым воспользовалось преимущественным правом на приобретение имущества должника в рамках ст. 179 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Участвовавшие в торгах "Куриное царство" и ПКЗ "Дубровский" оспорили их результат в Арбитражном суде Челябинской области.

В апреле 2024 года суд признал недействительным спорный договор купли-продажи имущественного комплекса "Утиных ферм", обязал провести новый конкурс с начальной ценой не менее 308,5 млн рублей и и участием только структур "Рависа" и "Черкизово" как лиц, обладающих преимущественным правом. Это решение в августе поддержал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Конкурсный управляющий во исполнение судебного решения назначил торги на 30 октября, увеличив начальную цену до 850 млн рублей в связи с новой рыночной оценкой продаваемого имущества. Также управляющий разрешил участие в торгах, помимо "Черкизово" и "Рависа", другим лицам, на основании экспертных рекомендаций, решения собрания кредиторов "Утиных ферм", а также появления новых интересантов на покупку продаваемого имущества. В частности, по данным управляющего, от ООО "Экодом" поступило предложение о покупке комплекса по цене не ниже 850 млн рублей, от ООО "Дон Агро" - не ниже 900 млн рублей.

Однако октябрьские торги были отменены из-за принятия судом обеспечительных мер в виде их приостановки. Такое обеспечение инициировало "Куриное царство", подавшее в суд заявление о ничтожности решения собрания кредиторов "Утиных ферм" от 16 октября, разрешившего расширить круг участников торгов. Рассмотрение этого заявления судом не завершено.

При этом на участие в отмененных торгах зарегистрировались, по данным Федресурса, ООО "Экодом" и ООО "Родниковский свинокомплекс" (Челябинская область, экс-актив агрохолдинга "Здоровая ферма", ныне входит в ГК "Таврос"), которые предложили 890 млн рублей и 870 млн рублей соответственно за имущественный комплекс "Утиных ферм".

Как сообщалось, в рамках банкротного спора в суде рассматривается ходатайство арбитражного управляющего о прекращении конкурсного производства и заключении мирового соглашения, которое предполагает сохранение производственно-технологического комплекса за должником. Первоначально это мировое было заключено 26 июля 2024 года, предусматривало полное погашение реестра в размере 1,18 млрд рублей в части основного долга, включая задолженность перед бюджетом, с 2027 по 2030 годы с уплатой 25% долга каждый год. Суд в сентябре этого года признал его недействительным, однако кредиторы вновь заключили его и подали на утверждение суда. Заседание по этому ходатайству перенесено на 22 ноября.

ООО "Утиные фермы" в 2014 году начало реализацию проекта по промышленному производству мяса утки. Гендиректор и бывший основной владелец "Утиных ферм" Сергей Костенко высказывал опасения о банкротстве компании из-за снижения покупательского спроса и высокой процентной ставки банка-кредитора. Договоренности с Россельхозбанком об условиях рефинансирования компании достичь не удалось. В феврале 2019 года предприятие было признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. У должника выявлено имущество балансовой стоимостью 1,054 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, с 1 августа 2024 года взамен Костенко, владевшего 94,06% уставного капитала ООО "Утиные фермы", крупнейшим участником ООО стала Валерия Алендеева. В ноябре 2023 года она стала совладелицей 0,01%-й доли в "Утиных фермах", с 1 августа ее доля увеличилась до 94,07%. Доля Алендеевой, по данным ЕГРЮЛ, находится в залоге у Гюльзар Аскеровой, Элеоноры Ариткуловой (владеет 50% в ООО "Нижнетатьинская птицефабрика", Уфа) и компании ООО"Полюс" (Уфа, Башкирия, бенефициар - Диана Кадырова, также владеющая ООО "Экодом").