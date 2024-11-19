Группа "Черкизово" в 2024 году снизила сбор сельхозкультур на 10%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Урожай сельхозкультур в группе "Черкизово", одном из ведущих производителей мясной продукции в России, в 2024 году составил 868 тысяч тонн, что на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Снижение объясняется изменением структуры посевных площадей - увеличением посевов сои и сокращением площадей под пшеницей.

Площадь посевов сои увеличилась на 47%, до 120,3 тысячи га, ее сбор вырос на 19%, до 247 тысяч тонн. Из-за сложных погодных условий и засухи в некоторых регионах урожайность озимой и яровой пшеницы, а также сои оказалась ниже прошлогодней. Так, урожайность озимой пшеницы снизилась до 5 т/га в этом году с 6,1 т/га в прошлом, яровой - с 5,6 т/га до 4,4 т/га, сои - с 2,5 т/га до 2,1 т/га соответственно.

В целом посевные площади группы в этом году были увеличены на 15%, до 255 тысяч га за счет появления сельскохозяйственных земель в новых регионах.

Продукция растениеводства используется для производства кормов для животных группы.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В ее состав входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.