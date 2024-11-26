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ЦБ отметил, что темпы роста ипотеки в октябре снизились до 0,7%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в октябре 2024 года замедлили темпы роста ипотеки до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора".

Выдачи в октябре практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем и составили около 367 млрд руб. (373 млрд руб. в сентябре). При этом несколько выросли погашения - примерно на 25 млрд руб., до 225 млрд руб., что в целом сопоставимо со среднемесячным объемом погашений за февраль-сентябрь 2024 года (~210 млрд руб.), отмечает ЦБ.

Около 70% всех выдач пришлись на программы господдержки, в октябре этот показатель составил около 250 млрд руб., что на 7% ниже, чем в сентябре. Основным драйвером остается "Семейная ипотека": по ней выдано примерно 190 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с сентябрем (181 млрд руб). Активность по ней возросла в конце месяца, когда банки, исчерпавшие свои лимиты, получили новые после перераспределения, отмечается в обзоре.

Еще около 38 млрд руб. выдано в рамках других госпрограмм. Кроме того, продолжаются выдачи новых траншей по ранее предоставленным льготным кредитам на цели индивидуального жилищного строительства: за месяц по всем госпрограммам их объем составил примерно 22 млрд рублей.

Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, примерно до 117 млрд со 103 млрд руб. в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик, говорится в обзоре.

Портфель потребительских кредитов, по предварительным данным, в октябре сократился на 0,3% после роста на 0,7% в сентябре. Основными причинами стали повышение ставок вслед за ростом ключевой ставки и ужесточение макропруденциальной политики (с 1 сентября были повышены макронадбавки практически по всем необеспеченным ссудам), отмечает регулятор. Кроме того, в четвертом квартале действуют более жесткие макропруденциальные лимиты: заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50-80% может быть предоставлено не более 15% кредитов наличными (20% в III квартале), а с ПДН свыше 80% - не более 3% (5% в III квартале).

Темпы роста автокредитования в октябре значительно замедлились, до 1,9% с 5,2% в сентябре, после повышения утилизационного сбора с 1 октября.

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