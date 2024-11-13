Boeing ждет роста глобального парка грузовых самолетов на 67% за 20 лет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Парк грузовых самолетов в мире увеличится на примерно на 67% в ближайшие два десятилетия - до 3,9 тыс. по сравнению с 2,34 тыс. в прошлом году, прогнозирует Boeing Co..

Также ожидается, что объемы грузовых авиаперевозок будут ежегодно увеличиваться в среднем на 4% до 2043 года, учитывая сильный рынок, превышающий допандемические уровни, говорится в отчете World Air Cargo Forecast (WACF).

Поскольку авиация является "самым быстрым и надежным способом перемещения товаров, устойчивый рост грузовых авиаперевозок возвращается к долгосрочной тенденции", полагает вице-президент Boeing по маркетингу в коммерческом сегменте Даррен Халст. "В течение следующих 20 лет будет много факторов, способствующих дальнейшему спросу на грузовые перевозки, включая расширение развивающихся рынков и глобальный рост производства и электронной коммерции", - отметил он.

На рынках Восточной и Южной Азии будут наблюдаться наиболее высокие темпы увеличения ежегодного трафика, что обусловлено ростом экономики и потребительским спросом, прогнозирует Boeing.

Поскольку ожидается, что парк Азиатско-Тихоокеанского региона почти утроится, авиаперевозчикам в этом регионе потребуется больше всего поставок (980 самолетов). Второе место займет Северная Америка (955 самолетов). На эти два региона придется более двух третей мировых поставок.

Рост количества грузовых самолетов также будет обусловлен положительной динамикой рынка экспресс-доставки в условиях бума электронной торговли.

Поставки грузовых самолеты в ближайшие два десятилетия составят 2845 единиц, включая свыше 1 тысячи новых и 1,84 тысячи воздушных судов, переоборудованных из пассажирских лайнеров. Почти половина из них (45%) заменят самолеты, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, отмечается в отчете.