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Boeing получил от ВВС США заказ на $2,4 млрд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ВВС США заключили с Boeing Co. контракт на производство еще 15 самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, сумма контракта - $2,4 млрд, передает Defense news.

Эти самолеты должны быть готовы к концу июня 2028 года. Ранее в ВВС поступили 89 KC-46 Pegasus, а всего ВВС планируют получить 179 самолетов этой модели.

Издание напоминает, что этот самолет играет все более важную роль для ВВС, которые выводят из состава устаревшие модели самолетов-заправщиков и модернизируют свои возможности. В октябре новые KC-46 Pegasus впервые приняли участие в полноценной оперативной переброске ВВС, когда их направили на Ближний Восток.

Ранее программа KC-46 Pegasus долго сталкивалась со сложностями, в том числе с перерасходом средств и качеством продукции.

ВВС планируют получить в 2030-х годах самолет-заправщик следующего поколения, который будет построен с использованием технологий малозаметности, сможет действовать в небезопасном воздушном пространстве, за которое ведется борьба. Но, напоминает Defense news, ВВС, кроме этого проекта, в условиях финансовых сложностей также хотят получить истребитель шестого поколения и беспилотник, который сможет действовать в группе с этими истребителями и перспективными стратегическими бомбардировщиками B-21 Raider.

Кроме того, Boeing Co. получил еще один контракт на $1,7 млрд от ВМС - на семь патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon. Эти самолеты стоят на вооружении США, Британии, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, их также заказали Южная Корея, ФРГ и Канада. Всего в мире эксплуатируется около 170 P-8A Poseidon.

Boeing Pegasus США
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