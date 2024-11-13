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"Русагротранс" допустил сокращение площадей озимой пшеницы под урожай 2025 года до 15,4 млн га

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Площади озимой пшеницы под урожай 2025 года сократятся до 15,4 млн га, что станет самым низким показателем с 2018/2019 сельхозгода. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский, на 34-й ежегодной конференции IAOM MEA (International Association of Operative Millers Middle East & Africa) в Дубае.

"Ожидается, что посевные площади озимой пшеницы под урожай 2025 года сократятся на 0,9 млн га по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,3 млн га, а после перезимовки – до 15,4 млн га, что станет самым низким показателем с 2018/2019 сезона", - сказал он.

При этом общий объем производства зерна в 2025 году эксперт прогнозирует на уровне 133 млн тонн, в том числе пшеницы – 84,5 млн тонн. Это превышает его оценки на 2024 год, которые составляют 123,8 млн тонн зерна, в том числе 82 млн тонн пшеницы.

Русагротранс
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