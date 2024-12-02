Гидрометцентр фиксирует ухудшение состояния озимых зерновых в центре России

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Агрометеорологические условия в завершившемся ноябре на европейской части страны были вполне удовлетворительными для начала зимовки посевов озимых зерновых культур. Однако в Центральном федеральном округе, одном из ведущих производителей зерна, их состояние хуже, чем в предыдущие пять лет, сообщает Гидрометцентр.

"Вследствие почвенной засухи и позднего появления всходов состояние озимых зерновых культур в Центральном федеральном округе в этом году значительно хуже, чем в предыдущий пятилетний период: только на 22% площадей озимая пшеница и рожь достигли фазы кущения, более чем на половине площадей озимые ушли в зимовку в фазе всходов, а на части полей всходы не появились", - говорится в сообщении.

В Приволжском и Северо-Западном федеральных округах озимые раскустились на большинстве полей, лишь на части полей в Среднем Поволжье озимые ушли в зимовку в фазах образования листа и всходов.

В ряде регионов азиатской части в ноябре температура воздух понижалась от минус 10 до 25 градусов, но это не было опасным для зимующих сельхозкультур. "Состояние озимых культур на большинстве площадей хорошее, посевы к окончанию осенней вегетации находились в основном в фазе кущения, процент площадей с посевами в фазе всходов небольшой и близок к обычным значениям", - сообщает Гидрометцентр.

По его прогнозу, в декабре погодные условия для посевов озимых культур будут удовлетворительными: температура воздуха в европейской части страны ожидается около нормы, количество осадков - близкое к норме. На этом фоне начнется постепенное промерзание почвы, что благоприятно для зимовки озимых культур.

Однако в ряде регионов юга и Северного Кавказа начало зимовки может осложнить сохраняющийся дефицит осадков. "В ряде западных районов территории возможно сохранение дефицита осадков, что неблагоприятно для начала зимовки и пополнения влагозапасов в почве", - отмечается в сообщении.

"В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия в декабре для зимовки посевов озимых культур будут преимущественно удовлетворительными. Количество осадков ожидается близким к норме, высота снежного покрова будет достаточной для защиты посевов от морозов", - сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу аналитического центра "Русагротранса", посевная площадь под озимой пшеницей в этом году под урожай 2025 года составит 16,3 млн га, а после перезимовки может сократиться до 15,4 млн га, что станет самым низким показателем с 2018/2019 сельхозгода. В прошлом году она составила рекордные 17,2 млн га.