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Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии
Председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

"Подчеркнута важность продолжения тесной координации в ОПЕК+. Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента РФ сообщает, что была "обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта". "Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что состоялся также "обмен мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани", стороны условились продолжать личные контакты.

Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
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