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Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Путиным Украину

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, украинский кризис, сообщает в среду Саудовское агентство печати.

По данным саудовского правительственного информагентства, "стороны обсудили ряд тем, представляющих общий интерес. В частности, речь шла об украинско-российском кризисе и об усилиях, предпринимаемых на этом направлении".

Ранее о телефонном разговоре наследного принца Саудовской Аравии и президента РФ сообщала пресс-служба Кремля.

Украина Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман Аль Сауд
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