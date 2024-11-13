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Левитин предложил создать оператора балкерного и контейнерного флота для Севморпути

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Создание оператора для перевозки балкерных и контейнерных грузов необходимо для развития Севморпути на данном этапе, считает советник президента РФ - спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

"Наша задача на этом этапе сделать перевозчика с балкерным флотом, контейнеровозами. И сегодня такая возможность есть. У "Росатома" есть ряд крупных логистических компаний, которые могут также эти грузы перевозить", - сказал Левитин в среду в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"Ну и, конечно, задача одна из важнейших, я считаю, – обеспечить международный транзит на Северном морском пути. Тогда мы сможем сказать, что международный транспортный коридор СМП состоялся", - добавил он.

"Сегодня есть перевозки углеводородов по Севморпути, но нет балкерного флота ледового класса и контейнеровозов, здесь вопрос открыт", - пояснил Левитин журналистам после заседания.

Он также отметил, что по этому вопросу ведется работа с иностранными партнерами, а транспортно-логистические компании в контуре "Росатома" могли бы выступить с пилотным проектом по строительству судов такого типа.

Первое заседание комиссии по Севморпути и Арктике под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло в среду в Москве. Ее участники обсудили предложения по обновлению российской стратегии по развитию Арктики, а также подходы к повышению комфорта среды для жизни в опорных населённых пунктах Арктической зоны РФ.

В числе предложений по развитию СМП участники заседания предложили актуализировать анализ целевой грузовой базы, сформировать сценарии грузопотока, а также потребности во флоте высокого ледового класса, включая ледокольный.

В ходе заседания также было предложено расширить и укрепить сотрудничество с дружественными странами в Арктике в проектах судостроения и развития портовой инфраструктуры.

В своем выступлении председатель комиссии Андрей Чибис подчеркнул необходимость актуализации системы стратегических документов, касающихся развития Арктики и ее транспортной системы, включая СМП с расширением горизонта планирования до 2050 года.

Игорь Левитин
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