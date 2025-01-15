Поиск

Глава "Росатома" сообщил о поиске баланса в повышении тарифов на перевозки по СМП

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вопрос о тарификации грузоперевозок по Северному морской пути должен решаться с учетом интересов как грузоотправителей, чтобы маршрут был конкурентным, так и "Атомфлота", который не должен работать в убыток, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Повышение не есть самоцель. Эта работа должна быть доходной, эти предложения должны быть конкурентоспособными как с точки зрения перевозки наших грузов, так и международного транзита. Поэтому всегда будем искать баланс между интересами грузоотправителей, наших зарубежных партнеров, которые используют как транзитное пространство Северный морской путь. Ну и, естественно, наши коммерческие предприятия, имея в виду, в первую очередь, "Атомфлот", должны работать без убытков", - прокомментировал он перспективы индексации тарифов на отправку грузов по СМП.

Средства бюджета, по мнению Лихачева, должны выступать "подушкой безопасности" - "на случай, когда по тем или иным причинам мы будем выходить из формулы такой общей доходности".

Относительно схемы финансирования строительства ледоколов Лихачев сообщил, что "Росатом" продолжает действовать "исключительно в той директиве, которая у нас есть от правительства, это финансирование 50/50 атомных ледоколов". "Мы свои обязательства все выполняем", - сказал он.

"Понятно, что давление, которое сегодня есть на проекты, оно заставляет нас к некоторым вопросам вернуться, и экономическим, и организационным, и их пересмотреть", - добавил он. По его словам, вопросы развития СМП будут рассмотрены в I квартале 2025 года на совещании у президента Владимира Путина, точную дату определит администрация президента.

"Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений в компании, собственно, график роста товарооборота, грузопотока по Северному морскому пути и исходить из тех реалий, в которых мы работаем", - отметил Лихачев, добавив, что в целом арктические проекты адаптируются к усиливающемуся санкционному давлению со стороны Запада.

"Конечно, какие-то параметры в части добычи, а значит и перевозки экспортных грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. Ничего в этом нет. Об этом сам президент говорил, что это, скорее всего, будет такая вынужденная мера - чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров", - сказал глава "Росатома".

По его словам, сейчас "Росатом" совместно с частными и госкомпаниями, работающими в арктической зоне, формируют планы грузоперевозок до 2030 года, в том числе для планирования строительства ледокольного флота.

"Мы анализируем ситуацию, работаем с бизнесом, работаем с правительством и готовим совещание у президента Российской Федерации по развитию Северного морского пути уже в терминах "большого СМП". Имею в виду всю логистическую сферу от Калининградского и Санкт-Петербургского портов до Дальневосточного. Нам надо прописать драматургию не только перевоза грузов от пролива Вилькицкого до Берингового пролива, но и посмотреть этот большой коридор всего нашего транспортного северного каркаса, имея в виду не только морское движение, но и связь с сухопутными путями доставки грузов. Я имею в виду и железнодорожные, и автомобильные транспортные пути", - заявил Лихачев.

Алексей Лихачев Атомфлот Росатом СМП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Французский Natixis закрыл сделку по продаже дочернего российского банка

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне17 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5700 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2097 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });