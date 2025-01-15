Глава "Росатома" сообщил о поиске баланса в повышении тарифов на перевозки по СМП

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вопрос о тарификации грузоперевозок по Северному морской пути должен решаться с учетом интересов как грузоотправителей, чтобы маршрут был конкурентным, так и "Атомфлота", который не должен работать в убыток, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Повышение не есть самоцель. Эта работа должна быть доходной, эти предложения должны быть конкурентоспособными как с точки зрения перевозки наших грузов, так и международного транзита. Поэтому всегда будем искать баланс между интересами грузоотправителей, наших зарубежных партнеров, которые используют как транзитное пространство Северный морской путь. Ну и, естественно, наши коммерческие предприятия, имея в виду, в первую очередь, "Атомфлот", должны работать без убытков", - прокомментировал он перспективы индексации тарифов на отправку грузов по СМП.

Средства бюджета, по мнению Лихачева, должны выступать "подушкой безопасности" - "на случай, когда по тем или иным причинам мы будем выходить из формулы такой общей доходности".

Относительно схемы финансирования строительства ледоколов Лихачев сообщил, что "Росатом" продолжает действовать "исключительно в той директиве, которая у нас есть от правительства, это финансирование 50/50 атомных ледоколов". "Мы свои обязательства все выполняем", - сказал он.

"Понятно, что давление, которое сегодня есть на проекты, оно заставляет нас к некоторым вопросам вернуться, и экономическим, и организационным, и их пересмотреть", - добавил он. По его словам, вопросы развития СМП будут рассмотрены в I квартале 2025 года на совещании у президента Владимира Путина, точную дату определит администрация президента.

"Нам сейчас нужно пересмотреть с учетом всех принятых решений в компании, собственно, график роста товарооборота, грузопотока по Северному морскому пути и исходить из тех реалий, в которых мы работаем", - отметил Лихачев, добавив, что в целом арктические проекты адаптируются к усиливающемуся санкционному давлению со стороны Запада.

"Конечно, какие-то параметры в части добычи, а значит и перевозки экспортных грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. Ничего в этом нет. Об этом сам президент говорил, что это, скорее всего, будет такая вынужденная мера - чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров", - сказал глава "Росатома".

По его словам, сейчас "Росатом" совместно с частными и госкомпаниями, работающими в арктической зоне, формируют планы грузоперевозок до 2030 года, в том числе для планирования строительства ледокольного флота.

"Мы анализируем ситуацию, работаем с бизнесом, работаем с правительством и готовим совещание у президента Российской Федерации по развитию Северного морского пути уже в терминах "большого СМП". Имею в виду всю логистическую сферу от Калининградского и Санкт-Петербургского портов до Дальневосточного. Нам надо прописать драматургию не только перевоза грузов от пролива Вилькицкого до Берингового пролива, но и посмотреть этот большой коридор всего нашего транспортного северного каркаса, имея в виду не только морское движение, но и связь с сухопутными путями доставки грузов. Я имею в виду и железнодорожные, и автомобильные транспортные пути", - заявил Лихачев.