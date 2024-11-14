VEON в III квартале нарастил выручку на 9,8% до $1 млрд, EBITDA снизилась на 1,5%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON в III квартале 2024 года получил выручку в $1,04 млрд, что на 9,8% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

На сервисную выручку пришлось $916 млн – показатель увеличился на 7,2% в годовом выражении.

EBITDA телекоммуникационного холдинга в отчетном периоде сократилась на 1,5% до $438 млн.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 14,1%, EBITDA также росла на 3,5%.

Рост выручки показали четыре из пяти "дочек" VEON – в Пакистане, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Абонентская база VEON в III квартале уменьшилась на 1,2% до 154,2 млн. Количество 4G-пользователей за период достигло 99,9 млн (рост на 7,7%). Доля пользователей 4G в общей абонентской базе увеличилась на 5,4 п.п. до 64,8%.

Свободный денежный поток в III квартале сократился на 20,3% до $142 млн.

CAPEX группы увеличился в 1,5 раза и достиг $198 млн.

Остаток денежных средств и их эквивалентов составил $1,02 млрд против $2,25 млрд по состоянию на сентябрь 2023 года.

Чистый долг VEON по итогам III квартала увеличился на 45,9% до $3,11 млрд.

VEON снизил прогноз на весь 2024 год по росту выручки в нацвалютах до 15-16% с 16-18%, по росту EBITDA в нацвалютах на 10-11% против ранее прогнозируемых 18-20%.