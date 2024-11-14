Поиск

VEON в III квартале нарастил выручку на 9,8% до $1 млрд, EBITDA снизилась на 1,5%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON в III квартале 2024 года получил выручку в $1,04 млрд, что на 9,8% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

На сервисную выручку пришлось $916 млн – показатель увеличился на 7,2% в годовом выражении.

EBITDA телекоммуникационного холдинга в отчетном периоде сократилась на 1,5% до $438 млн.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 14,1%, EBITDA также росла на 3,5%.

Рост выручки показали четыре из пяти "дочек" VEON – в Пакистане, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Абонентская база VEON в III квартале уменьшилась на 1,2% до 154,2 млн. Количество 4G-пользователей за период достигло 99,9 млн (рост на 7,7%). Доля пользователей 4G в общей абонентской базе увеличилась на 5,4 п.п. до 64,8%.

Свободный денежный поток в III квартале сократился на 20,3% до $142 млн.

CAPEX группы увеличился в 1,5 раза и достиг $198 млн.

Остаток денежных средств и их эквивалентов составил $1,02 млрд против $2,25 млрд по состоянию на сентябрь 2023 года.

Чистый долг VEON по итогам III квартала увеличился на 45,9% до $3,11 млрд.

VEON снизил прогноз на весь 2024 год по росту выручки в нацвалютах до 15-16% с 16-18%, по росту EBITDA в нацвалютах на 10-11% против ранее прогнозируемых 18-20%.

VEON
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на сливочное масло в октябре выросли на 6,6%, за год – почти на 30%

Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%

ПАО "Лензолото" может выплатить 1,184 тыс. руб. на обыкновенную акцию за 9 месяцев

Стоимость биткойна впервые в истории превысила $92 тысячи

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent - $71 за баррель

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent - $71 за баррель

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Аналитики допустили падения цен нефти до $40 за баррель в случае отмены ограничений ОПЕК

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });