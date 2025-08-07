VEON нарастил квартальную выручку на 5,9%, до $1,09 млрд, EBITDA - на 13,2%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Выручка VEON во II квартале 2025 года составила $1,09 млрд, что на 5,9% превысило показатель аналогичного периода 2024 года, сообщил телекоммуникационный холдинг.

Из них $907 млн приходится на телекоммуникационные и инфраструктурные доходы - они показали снижение на 0,5%. Цифровая выручка составила $180 млн, увеличившись на 56,6%.

В отчетном периоде рост выручки показали бизнесы VEON на Украине, в Пакистане и Узбекистане; на рынках Казахстана и Бангладеш было зафиксировано снижение показателя.

EBITDA VEON во II квартале увеличилась на 13,2% - до $520 млн.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 11,2%, EBITDA - на 19,6%.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам VEON, составила $596 млн против $68 млн во II квартале 2024 года.

На 30 июня количество мобильных абонентов VEON составило 152,3 млн, сократившись год к году на 3,2%. Доля пользователей 4G составила 67,7% от абонентской базы.

VEON ожидает, что по итогам 2025 года выручка в нацвалютах вырастет в диапазоне 13-15%, EBITDA - на 14-16%.