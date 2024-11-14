Мишустин связал замедление инвестактивности с дорогими кредитами и более выгодными депозитами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рост инвестиций в основной капитал в РФ за I полугодие 2024 года превысил 10%, но в последнее время инвестиционная активность замедляется из-за дорого заемного капитала и более выгодных депозитов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части, прежде всего, из-за того, что депозиты сегодня выгоднее инвестиций, и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая", - сказал он.

Мишустин отметил, что для осуществления намеченных планов и реализации национальных проектов "потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе Минэкономразвития, Минфина и Банка России".

"Согласованная работа при определении в том числе и налогово-бюджетной, и денежно-кредитной политики - одна из важнейших задач, прежде всего, по ключевым направлениям в отношении инфляционных ожиданий", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, необходимо постоянно мониторить ситуацию в приоритетных секторах, помогающих развивать экономику предложения, - "это те сферы деятельности, которые потенциально смогут повысить производительность труда и увеличить объемы выпуска продукции".

Отдельно Мишустин обратил внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. "Важно тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке - от них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - отметил он.

Премьер-министр также заявил, что необходимо "выстраивать последовательное и предсказуемое управление льготными программами". По его словам, для этого определены главные направления развития экономики, в их числе разработка и внедрение инноваций, отечественных решений, наращивание производственных мощностей и расширение сферы услуг, модернизация инфраструктуры, укрепление научного, образовательного, туристического потенциала, развитие сельского хозяйства, химической промышленности и металлургии.