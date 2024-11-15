ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам для всех клиентов

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ с 15 ноября повышает ставки по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов, говорится в сообщении банка.

Самая высокая ставка установлена по депозитам на год - до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 п. п. Максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.

Максимальная ставка для новых клиентов или текущих (при условии размещения новых для банка средств на депозите) по ВТБ-вкладу составляет: 24% годовых на 1 год, 23,5% годовых на 6 месяцев, 22,5% годовых на 3 месяца, 20% годовых на 3 года, 19% годовых на 1,5 или 2 года.

Кроме того, до 30% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу "Двойная выгода", который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС.

По оценке ВТБ, к концу года рынок привлечения в России может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 25% (в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%). Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 28% против 26% годом ранее, говорится в сообщении банка.

ВТБ ожидает, что по итогам 2024 года его портфель пассивов во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 трлн рублей, из них в рублях - до 9,6 трлн рублей.