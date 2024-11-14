МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 921 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 862 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 59 тыс. б/с.

Эксперты агентства пересмотрели в меньшую сторону свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. По их мнению, в прошлом году он составил почти 101,9 млн б/с (октябрьская оценка - 101,98), в 2024-м же показатель ожидается на уровне 102,81 млн б/с (предыдущая оценка - 102,84 млн б/с), а в 2025-м - 103,81 млн б/с (оценка в октябре - 103,84 млн б/с).

Таким образом, оценка аналитиков МЭА по прогнозу роста мирового спроса на нефть в 2025 году снизилась всего на 8 тыс. б/с: с 998 тыс. б/с до 990 тыс. б/с.

Комментируя прогноз небольшого повышения темпов роста спроса в текущем году, аналитики агентства отмечают более высокие, чем ожидалось, поставки газойля в третьем квартале в страны ОЭСР.

"Темпы прироста ниже 1 млн б/с в оба года ознаменовывает значительное их замедление по сравнению с ростом на 2 млн б/с 2023 году. Потребление нефти снова отражает неудовлетворительное состояние мировой экономики, в то время как период восстановления отложенного из-за пандемии спроса пройден", - сообщается в отчете.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в сентябре сократились на 47,5 млн баррелей - самого низкого уровня с января. В основном это связано со снижением запасов нефти на суше - на 58,7 млн баррелей, в то время как резервы в танкерах выросли впервые с марта - на 11,2 млн баррелей.