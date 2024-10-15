МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 41 тыс. б/с

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 862 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 41 тыс. б/с.

Эксперты агентства пересмотрели в меньшую сторону свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. По их мнению, в прошлом году он составил 101,98 млн б/с (сентябрьская оценка - 102,08), в 2024-м же показатель ожидается на уровне 102,84 млн б/с (предыдущая оценка - 102,99 млн б/с), а в 2025-м - 103,84 млн б/с (оценка в августе - 103,94 млн б/с).

Таким образом, оценка аналитиков МЭА по прогнозу роста мирового спроса на нефть в 2025 году выросла на 44 тыс. б/с: с 954 тыс. б/с до 998 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики агентства приводят данные по приросту показателя в третьем квартале - всего на 680 тыс. б/с в годовом исчислении, что является самым медленным темпом с четвертого квартала 2022 года, когда экономика Китая была под воздействием ограничительных мер по коронавирусу.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам текущего года его вклад ожидается только в 20% (150 тыс. б/с). При этом сопоставимый прирост обеспечат Индия - 190 тыс. б/с, и Бразилия - 120 тыс. б/с. Кроме того, значительное увеличение потребления покажут такие страны АТР, как Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур и Вьетнам.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в августе сократились на 22,3 млн баррелей. В основном это связано со снижением запасов нефти в танкерах - на 24,5 млн баррелей, что частично было компенсировано небольшим ростом резервов на суше.