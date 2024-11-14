Доля льготной ипотеки у Сбербанка упала на 21% за октябрь

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Доля льготных ипотечных программ в общей структуре выдачи Сбера снизилась более чем на 21% за октябрь, говорится в исследовании "Домклик".

"В октябре на льготных условиях было оформлено 18,7 тыс. ипотечных сделок. По отношению к сентябрю количество выдач снизилось на 21,7%. В результате доля льготной ипотеки по РФ составила 37%, что сопоставимо с показателем июля этого года - период после отмены массовой льготной ипотеки", - говорится в исследовании.

В нем отмечается, что такое снижение количества выдач стало следствием короткого периода выдачи семейной ипотеки в связи с окончанием лимитов по ней. Напомним, что выдачи были возобновлены 22 октября, но уже 30 октября были вновь прекращены.

По отдельным программам ситуация различается. Итоговое количество сделок за месяц в рамках "Семейной ипотеки" составило 15,8 тыс. Октябрьское значение отстает от предыдущих месяцев: от августа на 23,1%, от сентября - на 18,7%. На программу приходится 31,2% от общего количества ипотечных выдач Сбера и 81% от общего количества ипотечных сделок в сегменте первичного жилья.

В октябре также наблюдалось сокращение спроса на "Арктическую и Дальневосточную ипотеку". Количество выдач по программе составило 2,6 тыс., что на 25,4% ниже, чем в сентябре. При этом доля выдач по программе также снизилась - на 1,9 п.п., до 5,1%.

Спрос на другие льготные ипотечные программы - IT-ипотека, "Региональная ипотека" - пока не активен: суммарно в октябре на долю этих программ пришлось около 0,5% всех выдач Сбера.

Ранее глава Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что снижение общей выдачи ипотеки упало всего на 20% вместо прогнозируемых 30% за счет рыночных программ.

"Внезапно выстрелила рыночная ипотека. Она неожиданно потеряла чувствительность к ставке", - пояснил эксперт.