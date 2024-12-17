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Сервис Сбера назвал регионы-лидеры по объемам выдачи ипотеки в 2024 году

Сервис Сбера назвал регионы-лидеры по объемам выдачи ипотеки в 2024 году
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики "Домклик" Сбербанка назвали регионы-лидеры по объему выдачи ипотеки на основе данных о сделках Сбера за неполный 2024 год.

"Возглавила рейтинг Москва, общая сумма выданных жилищных кредитов в столице за год составила 240,3 млрд рублей (11,6% от общего объема выдач по России). Второе место заняла Московская область с 191,2 млрд рублей, на третьей позиции - Санкт-Петербург с показателем 119,8 млрд рублей", - говорится в исследовании.

На четвертой и пятой позициях расположились Краснодарский край (113 млрд рублей) и Тюменская область (88,2 млрд). Также в десятке Свердловская область (75,8 млрд), Республика Башкортостан (75 млрд), Республика Татарстан (64,6 млрд), Ростовская область (54 млрд) и Приморский край (42,2 млрд).

В Сбере прогнозируют, что общий объем выдачи ипотечных кредитов банка по итогам года составит 2,6 трлн рублей.

Домклик Москва Московская область Санкт-Петербург Сбербанк
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