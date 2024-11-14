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В руководстве Банка Англии назвали условие для решительного снижения ставок

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии может решительно снизить процентные ставки в случае получения достаточных доказательств замедления инфляции, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кэтрин Манн на ежегодной конференции Общества профессиональных экономистов (Society of Professional Economists).

В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ ситуации, более адекватную оценку того, снизился ли инфляционный риск в степени, достаточной для изменения денежно-кредитной политики", сказала она.

"В текущем контексте активная ДКП - это держать базовую ставку строго на прежнем уровне до получения достаточных доказательств снижения инфляционной устойчивости, а затем действовать решительно", - добавила Манн.

Манн была единственным членом MPC, проголосовавшим за сохранение ставки на уровне 5% на последнем заседании. Остальные выступили за ее снижение.

Кэтрин Манн Банк Англии Великобритания
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