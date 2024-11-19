Банк Англии будет осторожнее снижать ставку после повышения налогов для работодателей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Решение правительства Великобритании повысить налоги для работодателей потребует от Банка Англии более осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, заявил в казначейском комитете парламента глава британского ЦБ Эндрю Бейли.

По его словам, возможны разные последствия этого решения для экономики. Компании могут компенсировать увеличение расходов за счет повышения цен на свои товары и услуги либо могут поглотить их за счет снижения маржи, увеличения производительности или сокращения рабочих мест, отметил он.

"Постепенный подход к смягчению ограничительной монетарной политики позволит нам наблюдать, во что это выльется", - сказал Бейли.

Глава Банка Англии также заявил о необходимости "активного диалога" с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и считает нужным придерживаться такого же подхода в отношениях с Брюсселем.

Британскому ЦБ необходимо иметь четкие данные относительно торговой политики Трампа, чтобы сделать какие-то выводы относительно их влияния на Великобританию, сказал Бейли.

"Я очень осторожен и не тороплюсь с выводами", - отметил Бейли, добавив, что повышение торговых барьеров является "негативным" фактором для экономики и будет способствовать ослаблению глобального экономического роста.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал ввести пошлины в 10-20% на все импортируемые США товары, за исключением китайских, для которых предполагаются 60%-е тарифы.