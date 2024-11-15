"Сбербанк" повышает ставки по ипотеке на 3,5 п.п., минимальная составит 28,1%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта (п.п.) в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальная ставка на вторичном рынке жилья составит 28,1%, первичном - 28,4%.

По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, отмечает банк.

Сбербанк также повысит ставки по льготным ипотечным программам сверх лимита предусмотренных госпрограммой средств. Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита.

Сумма до утвержденного правительством РФ лимита (12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; для остальных регионов - до 6 млн рублей) оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по средневзвешенной ставке банка.

Так, по семейной ипотеке минимальная средневзвешенная ставка сверх лимита составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей, для других регионов - 12,9% при сумме кредита свыше 7 млн рублей.

По "Ипотеке для ИТ" минимальная ставка сверх лимита составит 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент индивидуального жилищного строительства.

По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях, отмечает банк.