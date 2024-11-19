Сбербанк прогнозирует снижение цен на новостройки в ближайшие месяцы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Цены на новостройки могут начать снижение в ближайшие месяцы, такой прогноз содержится в исследовании "СберИндекс" и "Домклик".

"Разница между ценами предложения и сделки как в столичных регионах, так и в целом по России сейчас находится на минимальном уровне за последние два года, что говорит о скором снижении цен на первичном рынке. Отметим также, что уровень в 2% и менее продаж от всего объема стройки в месяц обычно приводит к замедлению роста цен, а потом - к их снижению. Наблюдаемый последние три месяца уровень ниже 2% также позволяет предположить, что цены на новостройки в ближайшие месяцы начнут снижаться", - говорится в обзоре.

В своем прогнозе эксперты опираются на то, что разрыв между ценами предложения и сделки растет при увеличении спроса и снижается при его падении. Таким образом, цена предложения играет роль демпфера, амортизируя воздействие колебаний спроса на цену.

В октябре разница цен в объявлениях и при продаже на первичном рынке составила 11,3% (средняя цена предложения по объявлениям на сайте "Домклик" - 188,4 тысячи рублей, что на 11,3% больше, чем по ипотечным сделкам).

"Стоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продаётся. При этом цены предложений отличаются большей волатильностью по сравнению с ценами сделок. Анализ расхождения этих показателей оказывается намного более надежной метрикой, предсказывающей будущее движение рыночных цен. Тем не менее, снижение спроса, последовавшее после изменения программ господдержки, как и ожидалось привело к дальнейшему снижению цен. Пока первыми признаками будущей динамики является не столько падение цен сделок, сколько сокращение разрыва между ценами предложения и реальных сделок, обычно предшествующее началу понижательной динамики", - прокомментировал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

В исследовании также отмечается, что закономерности на первичном и вторичном рынках одинаковы. С начала 2024 года число сделок на вторичном рынке сильно сократилось. На минимальных уровнях находятся и разрыв между ценами предложения, и сделки. Скорее всего, в ближайшие месяцы цены на готовое жильё перейдут к снижению, считают авторы исследования.