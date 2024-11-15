Рост промпроизводства в КНР замедлился, розничные продажи выросли максимально с февраля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в октябре 2024 года увеличилось на 5,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам 21-го месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-октябре выросли на 3,4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,5%.