Поиск

Рост промпроизводства в КНР замедлился, розничные продажи выросли максимально с февраля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в октябре 2024 года увеличилось на 5,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам 21-го месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-октябре выросли на 3,4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,5%.

КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования

"Сбербанк" повышает ставки по ипотеке на 3,5 п.п., минимальная составит 28,1%

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

В четверг индекс РТС упал на 3,1 %, индекс МосБиржи - на 2,4%, ниже 2700 пунктов

Дмитрий Патрушев попросил ведомства организовать импорт картофеля из дружественных стран

Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

РФ продлила запрет на вывод денег через взнос в капитал компании-нерезидента

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });