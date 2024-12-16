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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

В Китае в ноябре рост промпроизводства ускорился до 5,4%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Китае в ноябре промышленное производство увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 6%. В горнодобывающей отрасли был отмечен подъем на 4,2%, в химической - на 9,5%, в нефтегазовой - на 5,3%. Выпуск цветных металлов вырос на 7,4%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 3,3%, автомобилей - на 12%.

Объем промпроизводства в январе-ноябре повысился на 5,8% относительно аналогичного периода 2023 года.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 3% в годовом выражении, до 4,38 трлн юаней ($608,8 млрд), после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%.

Продажи одежды и обуви сократились на 4,5%, косметики - на 26,4%, лекарств - на 2,7%, безалкогольных напитков - на 4,3%, табачных изделий и алкоголя - на 3,1%, золотых и серебряных украшений - на 5,9%. При этом реализация товаров для спорта и развлечений выросла на 3,5%, мебели - на 10,5%.

В январе-ноябре розничные продажи увеличились на 3,5% и достигли 44,3 трлн юаней. Онлайн-продажи поднялись на 7,4% - примерно до 14 трлн юаней.

Безработица в Китае в ноябре осталась на отметке 5%, что совпало с консенсус-прогнозом.

В январе-ноябре безработица составляла 5,1% против 5,2% за аналогичный период 2023 года.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре выросли на 3,3% в годовом выражении - до 46,584 трлн юаней ($6,48 трлн), по данным ГСУ. Ожидался подъем на 3,4%.

При этом инвестиции в сфере недвижимости повысились на 4,2%, в обрабатывающей промышленности - на 7,4%.

КНР Китай ГСУ
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