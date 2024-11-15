Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП ЕС в 2024 году с 1% до 0,9%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста экономики Европейского союза в 2024 году до 0,9% с ожидавшихся ранее 1%.

Прогноз увеличения ВВП еврозоны в этом году оставлен на уровне 0,8%.

В 2025 году Еврокомиссия ждет роста ВВП еврозоны на 1,3%, Евросоюза - на 1,5%. Майский прогноз предусматривал подъем на 1,4% и 1,6% соответственно.

В 2026 году темпы роста экономики еврозоны ускорятся до 1,6%, ЕС - до 1,8%, прогнозирует регулятор.

"После продолжительной и повсеместной стагнации экономика ЕС вернулась к росту в первом квартале этого года. Как и ожидалось весной, умеренные, но устойчивые темпы роста сохранились во втором и третьем кварталах на фоне дальнейшего ослабления инфляционного давления. Сложившиеся условия указывают на умеренное ускорение внутреннего спроса, несмотря на возросшую неопределенность", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно прогнозу ЕК, инфляция (индекс HICP) в еврозоне в этом году замедлится до 2,4% с 5,4% в 2023 году и ослабнет до 2,1% в 2025 году. В мае темпы инфляции прогнозировались на уровне 2,5% и 2,1% соответственно. В 2026 году потребительские цены, как ожидается, вырастут на 1,9% в еврозоне и на 2% в ЕС.

"Располагаемые доходы домохозяйств продолжили расти хорошими темпами в первом полугодии за счет увеличения занятости и продолжающегося восстановления реальной заработной платы", - говорится в отчете.

В то же время ситуация с инвестициями стала разочарованием - показатель сократился более чем на 2,5% в первом полугодии. Главным негативным фактором как для потребительских расходов, так и для инвестиций бизнеса Еврокомиссия назвала повышенную неопределенность.

Безработица в еврозоне, как ожидается, составит 6,5% в этом году и опустится до 6,3% в следующем, оставшись на этом уровне в 2026 году. В ЕС ожидается снижение безработицы до 5,9% в 2025 и 2026 годах с 6,1% в 2024 году.

Дефицит бюджета в странах ЕС в 2024 году может сократиться до 3,1% ВВП с 3,6% ВВП годом ранее, в странах еврозоны - до 3%. В 2025 году показатели снизятся до 3% и 2,9% соответственно, в 2026 - до 2,9% и 2,8%, прогнозирует ЕК.

Соотношение общего госдолга к ВВП в Евросоюзе к 2026 году, как ожидается, увеличится до 83,4% с 82,1% в 2023 году.

Экономика Германии, согласно прогнозу ЕК, сократится на 0,1% в текущем году и вырастет на 0,7% в следующем. ВВП Франции, как ожидается, увеличится на 1,1% и 0,8% соответственно, Италии - на 0,7% и 1%, Испании - на 3% и 2,3%.

"Экономический прогноз для ЕС остается крайне неопределенным, а риски в значительной степени смещены в сторону понижения показателей", - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

К таким рискам относятся геополитические, в том числе связанные с конфликтом на Украине и на Ближнем Востоке, а также внешнеторговые, связанные с возможными "протекционистскими мерами со стороны торговых партнеров". ЕК также указывает на риски слабого роста производительности труда и опасность масштабных стихийных бедствий.