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Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне 6,3%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,3%, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не прогнозировали пересмотра показателя. Нынешний уровень безработицы является минимальным за время ведения подсчетов.

В октябре 2023 года безработица составляла 6,6%.

Количество безработных в регионе в октябре сократилось на 3 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,841 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) повысилась до 15% с 14,9%. Это самый высокий уровень за последний год.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,4%, как и месяцем ранее), самый высокий - в Испании (11,2%, также без изменения). Во Франции безработица в октябре повысилась на 0,1 процентного пункта и достигла 7,6%, в Италии - упала на 0,2 п.п., до 5,8%.

В целом в Евросоюзе безработица в позапрошлом месяце составила 5,9%, что соответствует показателям за август и сентябрь. В октябре 2023 года она составляла 6,1%.

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