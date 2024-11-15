РЖД получили разрешение на выкуп у японской компании доли в совместном хабаровском медцентре

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее "РЖД Медицина" приобрести у японской компании 74% долей в совместном ООО "Эр энд Эм Медицинский центр", создававшемся для реализации проекта центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске.

"В соответствии с пунктом 5 Указа президента РФ (...) разрешить совершение акционерным обществом "РЖД Медицина" сделки по приобретению 74% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Эр энд Эм Инвестмент", принадлежащих ТГВ Инвестмент Ко., Лтд. (TGV Investment Co., Ltd)", - говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале для опубликования правовых актов.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и японская корпорация Marubeni учредили в Хабаровске совместное предприятие для реализации проекта создания медицинского центра на базе ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Хабаровск" (структура монополии). Предполагалось, что проект стартует в 2020 году с реконструкции одного из корпусов железнодорожной больницы в Хабаровске. Инвестиции в создание центра оценивались в более чем 1 млрд рублей. Центр превентивной медицины и диагностики открылся в сентябре 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, 74% в ООО "Эр энд Эм Медицинский центр" принадлежит TGV Investment Co., Ltd, еще 26% – АО "РЖД - Инфраструктурные проекты".