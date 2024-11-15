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Глава Банка Англии призвал Великобританию к перезагрузке отношений с ЕС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Великобритании следует восстановить отношения с ЕС, уважая при этом волю британского народа, который проголосовал за Брекзит (выход Британии из ЕС), считает управляющий Банком Англии Эндрю Бейли. Об этом сообщает EFE.

"Как государственный чиновник я не занимаю никакой позиции по поводу Брекзита как такового, но я должен указать на последствия, - сказал он. - ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером. Мы не собираемся отменять Брекзит или вновь входить в единый рынок или таможенный союз, но мы должны перезагрузить наши отношения с ЕС".

Бейли заявил, что изменение отношений между Лондоном и ЕС оказывает давление на британскую экономику.

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз также признала, что между Лондоном и европейскими соседями могут быть более тесные отношения.

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Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участок
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