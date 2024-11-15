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Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-октябре снизились на 29,8%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре сократился на 29,8% относительно того же периода прошлого года и составил 693,21 млрд юаней ($96,3 млрд), по данным министерства торговли страны.

На высокотехнологичное производство пришлось 80,18 млрд юаней, что составляет 11,6% общего объема вложений.

Между тем ПИИ Германии в КНР в январе-октябре выросли на 7,5% в годовом выражении, Австралии - на 6%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

При этом за десять месяцев в стране было зарегистрировано 46 893 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 11,8% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.

Китай
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