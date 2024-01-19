Прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 8% в 2023 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2023 году уменьшился на 8% и составил 1,13 трлн юаней ($157,1 млрд), сообщило министерство торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 13,4%. ПИИ в производственной отрасли уменьшились на 1,8%.

Между тем инвестиции Великобритании в Китай взлетели на 81%, Франции – на 84,1%, Нидерландов – на 31,5%, Швейцарии – на 21,4%, Австралии – на 17,1%.

За прошлый год в стране было зарегистрировано 53,766 тыс. новых иностранных предприятий, что на 39,7% больше показателя за 2022 год, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".