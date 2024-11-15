Акционеры "Абрау-Дюрсо" 18 декабря рассмотрят увеличение уставного капитала

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры производителя игристых вин ПАО "Абрау-Дюрсо" на внеочередном собрании 18 декабря обсудят вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии, сообщается в материалах компании.

В собрании примут участие акционеры, включенные в реестр по состоянию на 14 ноября этого года. Оно пройдет в заочной форме.

Сообщать детали до принятия решения в компании считают преждевременным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО.

Уставный капитал ПАО "Абрау-Дюрсо" составляет 98 000 184 рубля. Компания почти на 90% принадлежит семье спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. Его "Актив-Капитал" владеет 57,75%, президент и председатель совета директоров Павел Титов - 31,95%.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28%, до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (на 6% больше).

Помимо игристых вин, компания расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, развивает туризм, фирменную торговлю.