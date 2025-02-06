Совет директоров "Абрау-Дюрсо" утвердил решение о допэмиссии акций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо" утвердил решение о дополнительном выпуске акций, говорится в сообщении компании.

При этом условия размещения акций не приводятся.

"Условия размещения акций дополнительного выпуска будут обнародованы после их государственной регистрации. В настоящее время эмитент устранил несущественные замечания Банка России, в связи с чем документ, содержащий условия размещения, прошел процедуру повторного утверждения советом директоров, о чем был опубликован соответствующий существенный факт", - прокомментировали "Интерфаксу" в компании решение о допэмиссии.

В декабре 2024 года акционеры "Абрау-Дюрсо" приняли решение об увеличении уставного капитала компании путем допэмиссии 11,5 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Тогда сообщалось, что акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу ООО "Актив Капитал".

Уставный капитал ПАО "Абрау-Дюрсо" составляет 98 000 184 рубля. Компания почти на 90% принадлежит семье спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. Его "Актив-Капитал" владеет 57,75%, президент и председатель совета директоров Павел Титов – 31,95%.

Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 28% до 1,281 млрд рублей (1,772 млрд рублей годом ранее).