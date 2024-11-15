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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 ноября повысится на 4,7%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 20 ноября повысится на 4,7%, до 2 689,7 рубля с 2 569,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 1 233,2 рубля с 1 367,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 065,5 рубля с 3 288,4 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $222,8 за тонну на пшеницу ($221,9 неделей ранее), $190,1 - на ячмень ($192,8), $216,8 - на кукурузу ($220,9).

Эти ставки будут действовать по 26 ноября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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