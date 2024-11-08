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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 ноября повысится на 2,1%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 13 ноября повысится на 2,1% до 2 тыс. 569,2 рубля за тонну с 2,517 тыс. рублей неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы роста ставки существенно замедлились. На предыдущей неделе они составляли почти 11%.

Пошлина на ячмень увеличится до 1 тыс. 367,4 рубля с 1 тыс. 266,2 рубля за тонну неделей ранее и 802 рублей две недели назад, на кукурузу - до 3 тыс. 288,4 рубля с 3 тыс. 059,9 рубля и 2 тыс. 702,1 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $221,9 за тонну на пшеницу ($222,5 неделей ранее), $192,8 - на ячмень ($192,5), $220,9 - на кукурузу ($218,9).

Эти ставки будут действовать по 19 ноября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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