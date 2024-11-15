"Русский стандарт водка", "Уральские локомотивы" и компания акционеров "Шереметьево" пополнили список ЭЗО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), дополнительно включив в него четыре компании. Распоряжение N3275-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный перечень ЭЗО включены две структуры одного из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в РФ - ГК "Руст": занимающееся оптовой торговлей алкогольной продукции АО "Руст Россия" и производитель премиальной водки ООО "Русский стандарт водка" (РСВ).

РСВ производит водку "Русский стандарт", которая разливается на заводе в Санкт-Петербурге, ее мировые продажи составляют более 2,5 млн 9-литровых коробов в год. Ранее сообщалось, что около 91% РСВ принадлежит американской Roust Corporation, а 9% - российскому АО "РУСТ ИНК". Основным владельцем "Руст Россия" ранее в ЕГРЮЛ указывалась кипрская PASALBA LTD. Основателем и председателем совета директоров ГК "Руст" является Рустам Тарико.

Кроме того, теперь в перечне ЭЗО появился резидент специального административного района на острове Октябрьский (Калининградская область) - международная компания (МКООО) "ТПС Авиа Холдинг ЛТД". Эта структура является единственным владельцем ООО "Шереметьево Холдинг", которое контролирует более 66% акций в АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ). Появление "ТПС Авиа Холдинга" в списке ЭЗО - один из этапов исключения иностранных компаний из цепочки владения аэропортом, первым стал "переезд" компании в САР в конце 2022 года (до этого она была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding). Еще один элемент схемы - передача акций МАШ в доверительное управление закрытого паевого инвестиционного фонда, единственным владельцем инвестиционных паев которого будет ООО "Шереметьево Холдинг".

Также список ЭЗО включено ООО "Уральские локомотивы" (Свердловская область, входит в холдинг "Синара - транспортные машины" (OKPO code: 82085471)), созданное в 2010 году как совместное предприятие (СП) группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для ОАО "РЖД". К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный отечественный скоростной поезд "Финист".

По данным ЕГРЮЛ, завод принадлежит нидерландскому Ural Locomotives Holding B.V., в которой по 50% владеют группа "Синара" (через Sinara Locomotives Ltd) и Siemens Mobility GmbH.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этого права требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Ране в перечень ЭЗО было включено десять компаний. В первоначальную редакцию документа в марте 2024 года попали юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в него входило хакасское ООО "Разрез Аршановский".

В июне в него были включены еще три компании: резидент специального административного района (САР) МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold (HGM, один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке) Владислава Свиблова, ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" ("Невский ССЗ", входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)) и табачный дистрибутор АО "Торговая компания "Мегаполис".

В июле в перечень была добавлена ПАО "Группа "Русагро".