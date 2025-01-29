Минтранс РФ просит суд приостановить права иностранных структур на "Шереметьево"

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd с просьбой приостановить их корпоративные права в отношении МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - единственного владельца ООО "Шереметьево Холдинг", которое контролирует более 66% акций в АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ).

"Заявление Минтранса России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" до 31 декабря 2025 года принять к производству Арбитражного суда Московской области", - сказано в определении суда.

Заявление было подано 27 января, в этот же день оно было принято к производству. В качестве третьих лиц суд привлек МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" и УФНС России по Калининградской области. Заседание по делу назначено на 19 февраля.

МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в размере 65,22% в TPS Avia Holding была у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% "Шереметьево", 2,43% было у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента МАШ.

В апреле прошлого года сообщалось, что ООО "Шереметьево Холдинг" получило в 2023 году в виде дивидендов почти 15,3 млрд руб. Как уточнялось в отчете компании, дивиденды были получены от российских организаций. При этом в разделе о связанных сторонах единственным дочерним обществом "Шереметьево Холдинг" в последние три года был указан МАШ.