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В Великобритании в ноябре жилье подешевело на 1,4%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании в ноябре средняя стоимость жилья снизилась на 1,4% в помесячном выражении, сообщает портал недвижимости Rightmove.

При этом число новых продавцов на британском рынке жилья в ноябре выросло на 6% год к году, число согласованных сделок - на 26%.

В ноябре цены на жилье в среднем составляют 366 592 фунтов ($464,4 тысячи).

Самые высокие цены на недвижимость традиционно зафиксированы в Лондоне (683 316 фунтов) и на юго-востоке Англии (471 477 фунтов), самые низкие - на северо-востоке страны (189 694 фунтов) и в Шотландии (193 179 фунтов).

Цены, выставляемые продавцами недвижимости, в 2025 году вырастут на 4% в целом по стране, прогнозируют аналитики Rightmove. Они ожидают, что снижение ставок по ипотеке окажет умеренное повышательное давление на цены.

Лондон Великобритания Rightmove
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