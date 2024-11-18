Brent подорожала до $72,94 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 2,5% на торгах в понедельник, трейдеры оценивают информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 по московскому времени составила $72,94 за баррель, что на $1,9 (2,67%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,78 (2,66%), до $68,8 за баррель.

По данным газеты The New York Times (NYT), ссылающейся на источники, Украина сможет использовать ATACMS только для ударов по Курской области. Однако впоследствии Байден может разрешить применять эти ракеты для атак и по "другим местам" на территории РФ, отмечают источники.

"Тот факт, что Байден разрешил Украине наносить удары по российским силам в районе Курска дальнобойными ракетами, может спровоцировать возврат наценки на геополитический риск, поскольку это является эскалацией напряженности", - написал аналитик IG Тони Сикамор.

Тем временем Раффи Бояджан из брокерской компании XM отмечает, что реакция нефтяного рынка на эту новость является сдержанной. "Возможность того, что избранный президент США Дональд Трамп отменит решение Байдена или добьется деэскалации конфликта в регионе тем или иным способом, объясняет такую реакцию, - говорит эксперт, слова которого приводит Market Watch. - Даже в случае, если целью ударов Украины станут нефтяные объекты РФ, инвесторы, кажется, не ожидают серьезных проблем для поставок сырья на рынок".