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Brent подешевела до $73,03 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения.

К 14:12 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,37%), до $73,03 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,33 (0,48%), до $68,84 за баррель.

Норвежская Equinor после проблем с энергоснабжением частично возобновила добычу на крупнейшем в Западной Европе нефтяном месторождении Johan Sverdrup, пишет Trading Economics.

Давление на котировки также оказывают сигналы слабого спроса со стороны Китая и прогноз избытка нефти на мировом рынке в следующем году от Международного энергетического агентства. Риски в отношении предложения усугубятся, если страны ОПЕК+ решат не продлевать ограничения на добычу.

Brent Equinor WTI ОПЕК Китай Норвегия МЭА
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