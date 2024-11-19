Выручка "Группы Астра" за 9 месяцев выросла почти в 2 раза до 8,6 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) за 9 месяцев 2024 года выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% больше показателя за аналогичный период прошлого года (4,7 млрд рублей), говорится в сообщении компании.

При этом объем отгрузок (управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки по РСБУ, не учитывающий премии за достижение определенного объема продаж и не включающий НДС) составил 10,1 млрд рублей, что на 98% больше показателя за аналогичный период 2023 года (5,1 млрд рублей).

EBITDA выросла на 64% до 2 млрд рублей с 1,2 млрд рублей годом ранее, а скорректированная (на сумму расходов по мотивационной программе, предполагающей передачу акций сотрудникам) EBITDA – на 97% до 2,4 млрд рублей (1,2 млрд рублей годом ранее).

Чистая прибыль "Группы Астра" выросла на 51% до 2 млрд рублей (1,3 млрд рублей за 9 месяцев) прошлого года, а скорректированная чистая прибыль – на 68% до 2,4 млрд рублей (1,4 млрд рублей годом ранее).

"По итогам 9 месяцев 2024 года мы смогли показать высокие темпы роста и уверенный уровень рентабельности с учетом характерной для нашего бизнеса сезонности, - сказала заместитель гендиректора "Группы Астра" по экономике и финансам Елена Бородкина, слова которой приводятся в сообщении. - Рост выручки по итогам 9 месяцев 2024 года во многом был обусловлен кратным ростом продаж как продуктов экосистемы, так и услуг по их сопровождению".

Так, по данным компании, выручка от продаж продуктов экосистемы (без учета продаж ОС Astra Linux - около 20 продуктов и сервисов) выросла более чем в 4 раза - до 2,3 млрд рублей с 500 млн годом ранее. При этом доля этих продуктов в выручке "Группы Астра" увеличилась до 27%, что почти в 2,5 раза, чем годом ранее.

Также значительно выросла выручка от услуг по сопровождению продуктов – до 1,8 млрд рублей с 800 млн рублей за 9 месяцев 2023 года.

При этом "Группа Астра" подчеркивает, что из-за сезонного характера бизнеса (включая реализацию лицензий, предоставление услуг по технической поддержке и консалтинг), порядка 50% выручки компании может приходиться на IV квартал, в частности, на декабрь.

Компания отметила также значительный рост капзатрат на разработку своих программных продуктов – до 2 млрд рублей с 800 млн рублей за 9 месяцев 2023 года. При этом количество сотрудников на конец отчетного периода увеличилось в 1,5 раза до 2,6 тыс. человек, из которых около 70% – IT-специалисты.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 18 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.