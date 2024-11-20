"Группа Астра" может повысить цены на свои продукты в среднем на 15%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Компании "Группы Астра" (занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) могут в начале 2025 года поднять цены на свои программные продукты в среднем на 15%, заявил гендиректор ПАО "Группа Астра" Илья Сивцев на "Дне инвестора" в Москве.

"Речь идет об индексации цен в соответствии с инфляцией, а не просто об огульном увеличении прайса, - сказал Сивцев. - Необоснованное повышение может оттолкнуть заказчиков, которые еще не сделали выбор. В моменте это принесет больше выручки, но в перспективе может иметь обратный эффект. Здесь необходим очень взвешенный подход".

По словам Сивцева, в случае с ОС Astra Linux речь идет о повышении цен на 12-16% в зависимости от версии ОС. Если говорить обо всех продуктах компаний группы, то речь идет о повышении цен в среднем на 15%.

Ранее "Группа Астра" сообщила, что ее выручка за 9 месяцев текущего года выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% больше показателя за аналогичный период прошлого года (4,7 млрд рублей). При этом выручка от продажи ОС увеличилась на 28%, до 4,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей), от продаж продуктов экосистемы (без учета ОС Astra Linux - около 20 продуктов и сервисов) выросла более чем в 4 раза - до 2,3 млрд рублей с 500 млн годом ранее. При этом доля этих продуктов в выручке "Группы Астра" увеличилась до 27%, что почти в 2,5 раза, чем годом ранее.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 23 IT-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.