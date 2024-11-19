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Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,777 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,73 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть слабо понижаются утром во вторник после 3%-го скачка по итогам предыдущей сессии на информации о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $73,25 за баррель, что на 0,07% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,13%, до $69,04 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии.

Опасения в отношении потенциального сокращения поставок на мировой рынок усугубила и информация об уменьшении производства нефти на месторождении Тенгиз (на западе Казахстана).

Добыча нефти на Тенгизе снизилась на 28-30% в связи с ремонтными работами, начатыми еще в октябре из-за повреждений, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

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